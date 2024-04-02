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Haberler > Politika > Çıldır'da iki başkan eşit oy almıştı: Kuraya giden seçimin kazananı AK Parti oldu

Çıldır'da iki başkan eşit oy almıştı: Kuraya giden seçimin kazananı AK Parti oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerel seçimlerde Ardahan'ın Çıldır ilçesinde CHP ve AK Parti'nin adayı eşit oy almıştı. Kura ile belirlenen seçimde başkanlık koltuğuna AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu oturdu. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP başkan adayları eşit oy aldı. 

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

KURA ÇEKİLDİ

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Çıldır'da iki başkan eşit oy almıştı: Kuraya giden seçimin kazananı AK Parti oldu - 1. Resim

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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