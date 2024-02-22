Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum: Kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak

31 Mart için geri sayım sürerken seçim çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum kadınlarla bir araya geldi, vaatlerini paylaştı. Kurum, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için takvim adım adım işliyor. Saha çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ise Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile katıldı.

'KADINLARIN İSTANBUL'U DÖNEMİ BAŞLAYACAK'

Burada konuşan Kurum, İstanbul'un her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlandığını dile getirerek, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak" ifadelerini kaydetti.

Göreve geldiğinde kadın yönetici, işçi ve memur sayısını İBB'nin tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracaklarını aktaran Kurum, "İktidarda olduğumuz 22 yıl boyunca kadınlarımızın, annelerimizin hep yanı başında olduk. Kadınların özgürlüğü ve öz güveni için her adımı kararlılıkla attık. Anadolu kadınının eğitim seviyelerini projelerimizle yükselttik, iş gücüne katılım düzeylerini olabildiğince artırdık" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'U KADINLARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Kurum, yeni dönemde İstanbul'u kadınlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizerek, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi"ni 1 Nisan sabahı itibarıyla kuracaklarını kaydetti.

İhtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İSMEK'leri işletilemez hale getirdiğini, göreve geldiklerinde 39 ilçede kadınlara hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracaklarını söyledi.

İBB Başkan adayı Kurum, ilk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin lira destek sunacaklarını, başta kadın emekliler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkartları'na her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.