İstanbul'un son seçim anketi: Fark yüzde 1'in altında

Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği İstanbul'da İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark sadece yüzde 0.6. Başa baş yarışta İmamoğlu yüzde 41.9 ile önde. Fakat Kurum, seçime avantajlı başlayıp ivmesini sürekli düşüren İmamoğlu'nun yüzde 41.3 ile peşinde.

Türkiye 37 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim sürecinde en dikkat çeken şehir ise megakent İstanbul. CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında başa baş devam eden yarışın galibinin kim olacağı merak konusu.

İmamoğlu-Kurum yarışına ilişkin ise son anket Sonar Araştırma'dan geldi. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Kurum ve İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı, "DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış" dedi.

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre;

Ekrem İmamoğlu : 41.9

: 41.9 Murat Kurum : 41.3

: 41.3 DEM Parti : 4.8

: 4.8 İyi Parti : 4

: 4 Yeniden Refah Partisi: 2.5

FARK 1'İN ALTINDA

Hakan Bayrakçı, sonuçları şöyle değerlendirdi:

"Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3.

Üçüncü olarak ise DEM geliyor. İyi Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.

Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İyi Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."