Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek duyurdu! Pazartesi başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi 31'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Müjdeli bir haber vermek istiyorum" diyerek ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluğunun yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini söyledi. Erdoğan, uygulamanın pazartesi gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 31'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların ortaya koyduğu başarıdan gurur duymaması mümkün değildir. 150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgası taşıyan ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum.

Yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız biz de size yardım ettik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde sizlerin talepleri vardır.

Anlaşmalarla forumlarla, fuarlarla ülkemizin dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı arasına girecek ölçüde ihracatçımız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Fildişi kulelerde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.

İhracatçılarımızı Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bu hedefleri engellemesine izin veremeyiz. Türkiye'ye inandığınız, güvendiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum.

'TARİHİN EN YÜKSEK MAYIS AYI İHRACAT DEĞERİ'

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini rakamlar da çok net biçimde söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşına ve 6 Şubat depremlerine rağmen 2023'te ihracatta güzel bir yıl geçirdi. 255.4 milyar doları mal ihracatı; 101.7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

Mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu.

İthalatımızdaki düşü eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10.3 oranında geriledi. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47.8 düşüş gösterdi.

2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 arttı. Böylece ilk 5 ayda mal ihracatında 4.6 milyar dolar artış sağladık. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47.8 düşüş gösterdi, iyileşme sürüyor.

'MÜJDELİ HABER' DİYEREK DUYURDU

Cari işlemler açığındaki iyileşme dış ticaretteki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma OVP hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. Cari açıktaki azalma rezerv birikimini müspet etkileyecek. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara hizmet ihracatımızı 110 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. 21 yıldır olduğu gibi sizlerle birlikte başaracağız. İhracata ve ihracatçılarımıza verdiğimiz desteğin artarak devam etmesi Türkiye'ye farklı bir ivme kazandırmıştır.

Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankamız ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını iyileştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Türk Eximbank 70 milyar liralık özkaynak yapısıyla ihracatçılara daha fazla destek verme imkanına kavuştu. Reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar liraya çıkardık.

Müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu uygulama pazartesinden itibaren geçerli olacak.

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalar, 6 Şubat depremlerinin faturalarına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Hazırladığımız OVP ve 12. Kalkınma Planı'yla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Seçim kazanmak uğruna vaat dağıtmalara başvurmadık.

MUHALEFETE 'NEPOTİZM' TEPKİSİ

Seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Hak hukuk diye ahkam kesenlerin nepotizm kitabını yazdıklarını görüyoruz. Biz siyasi olarak etik dışı olan yolların hiçbirine tevessül etmedik. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz.

'ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI SORUNU'

Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için politikaları uyum içinde yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar olumlu seyrediyor. Deprem felaketine rağmen yüzde 4.5'lik büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor.

'MİLLİ GELİRİMİZ İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI'

Ekonomide ilk yılın karnesi iyi geldi. Merkez Bankası rezervleri 143.6 milyar dolara yükseldi.

Yüzde 4.5'lik bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı.

Enflasyonda zor dönem geride kaldı. Şimdi dezenflasyon dönemine giriyoruz."