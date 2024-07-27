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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tavsiye: Dersine iyi çalış, enerjini millet için kullan

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e belediye borçları üzerinden sert sözlerle yüklenip "CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı bir programda CHP'ye SGK borçları üzerinden yüklendi. Borçların hatırlatılmasının CHP'de tedirginliğe yol açtığını söyleyen Erdoğan "Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı" dedi.

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin gerekli adımların atılacağını söyleyen Erdoğan, Özel'in mali darbe ve "Biz geliyoruz iktidara. Gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya, yoksullaştırmaya, maaş ödeyemez, çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor.' Recep Tayyip Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri bütün CHP'liler..." şeklindeki açıklamalarına ise şu cevabı verdi:

ÖZEL'E TAVSİYE VERDİ

Neymiş hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş CHP'li belediyeler iş yapamazmış. Neymiş çöpleri elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış iyi de CHP zatem çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplayamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız. 

Özel'e sert sözlerle seslenen Erdoğan "Tavsiyem şu" deyip şöyle konuştu:

Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz.



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