En çok borcu olan belediyeler CHP'de! Özgür Özel'den "Çıkar çöpleri toplarız" çıkışı geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, parti gözetilmeksizin tüm belediyelere borç bildirgesi gönderildiğini açıklamış, en çok borcu olan belediyeler ise CHP'de olduğu ortaya çıkmıştı. CHP lideri Özgür Özel'den borç bildirimine tepki geldi. Özel, "İcap ederse çıkar çöpleri toplarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" açıklamasının ardından bugün belediyelere borç bildirimleri gönderildi. SGK'ya en çok borcu olan belediyelerin ise CHP'li belediyeler olduğu ortaya çıktı. CHP lideri Özgür Özel, "tahsilat" bildirimine tepki gösterdi. Özel, "Mazeret üretmeye gelmedik, icap ederse hepimiz çıkarız çöpleri toplarız” dedi.

BU BİR MALİ DARBE GİRİŞİMİDİR

CHP lideri Özgür Özel, Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi önünde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı belediyelerin SGK prim borçlarının İller Bankası ödeneğinden tahsil edilmesine ilişkin konuşan Özel, “Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerini hizmet edemez noktasına getirmek, milleti yönetilmeyen bir belediyeye mahkum etmeye çalışmak mali bir darbe girişimidir. Er ya da geç bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkma” şeklinde konuştu.

"İCAP EDERSE ÇIKAR ÇÖPLERİ TOPLARIZ"

Atılan adımlarla belediyelerin çalışamaz duruma getirmenin hedeflendiğini söyleyen Özel, “Bursa Büyükşehir’e de, Mustafakemalpaşa’ya da CHP iktidarı yakışır demiştim. Hep içimde kalmıştı. Mustafakemalpaşa isimli bir ilçede iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olmalıydı. Bu kadar Atatürk sevgisinin olduğu bir yerde sonuçlar böyle olmalıydı. Çok geniş bir coğrafya, çok zor şartlarda, çok büyük borçlarla devralınmış bir belediye. Sadece SGK’ya 150 milyon lira borç var. Erdoğan çıkmış diyor ki İller Bankası ödeneğinden keseceğim. Hangi görüşten olursa olan Mustafakemalpaşa’da benim partim kazanamadı, hepsine ceza veriyorum diyor. Parayı keseyim diyor. Tayyip Bey, sen diyorsun ki yemeği bizim AK Partililer yedi, hesabı siz ödeyeceksiniz. Bu sayede umudu hizmetin aksaması, vatandaşın CHP’ye oy verdiğine pişman olması. Cevap veriyorum, çok beklersin. Parayı yollamayayım, çöpleri toplamasınlar, hizmet yapamasınlar. Biz buraya mazeret üretmeye gelmedik. İcap ederse hepimiz çıkarız, çöpleri toplarız” ifadelerini kullandı.