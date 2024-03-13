DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş: "Çekileceğim bir yarışa girmem"

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yerel seçimlerde CHP ile kent uzlaşısına dikkat çekerek "İttifak değil. Bizim bu seçimde hiç kimseyle ittifakımız yok" diye konuştu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı adayı ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Habertürk'te önemli açıklamalarda buludu.

Beştaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KENT UZLAŞISI NASIL OLUYOR?

Kent uzlaşısı partiler arasında olmuyor. Daha çok yerelden bize akan talepler. Mesela Adana, Mersin. Esenyurt, Mersin için söyleyeyim. Yerel yapılarda STK'lar, kadın yapıları ve diyorlar ki, 'Burada uzlaşalım, belediye meclis üyeliklerinde uzlaşalım'. Bu konuda öneriler çıkıyor. Bizim partiden de adaylar var, diyelim CHP'den de var. İki partiyle ilgisi olmayan ama belediye meclisinde yer almak isteyenler var.

Burada altını çizerek söylüyoruz, ittifak değil diyoruz. Bizim bu seçimde hiç kimseyle ittifak yok. Olsa gönül rahatlığıyla söyleriz. 2019'da ittifaksız bir şekilde desteğimizi ilan ettik? İktidara karşı kazanabilecek muhalefet gücü olarak ilan ettik. Şu anda böyle bir ilanımız var mı? Biz adayız. Ben bir adayım. Gece gündüz çalışıyoruz sokaklarda. Oy almak ve seçmenimizi konsolide etmek için. Kent uzlaşısı, demokrasi ittifakı gibi geçmişte çok yaptık. 14-28 Mayıs'ta Özgürlük İttifakı olarak girdik. Biz dostlarla, STK'larla, demokratik dinamiklerle birlikte yürümeyi çok önemsiyoruz.

"BAŞKA PARTİYE OY İSTEMEDİM, İSTEMEM DE"

Esenyurt halkı, bizim seçmen ve bütün Esenyurtlulara çağrı yapıyorum, büyükşehirde bize verin. Bizim ilçe örgütü bunun için çalışıyor şu anda. Büyükşehirde yarışıyoruz. Ben sadece kendi çalışmamızı yürütüyorum. Adayımız olmadığı ilçeler var. Esenyurt'a mitinge gittim. Başka bir partiye oy istemedim, istemem de. Ben büyükşehir belediyesi eş başkan adayıyım. Kendime oy istiyorum. Uzlaşı gereği bizim partiden belediye meclis üyesi olanlar o çalışmayı yürütecekler tabii ki.

"ANKARA'DA BİR KENT UZLAŞISI YOK"

Esenyurt dışında stratejik denklem yok. O listelerde kim var kim yok bilmiyorum. Bizim aday çıkardığımız ilçeler burada. Buralarda ve diğer bütün ilçelerde çok yoğun İBB çalışmasını güçlü yürütüyoruz. Çünkü bu yarışta varız. Esenyurt'ta kent uzlaşısının başarıya uzlaşmasını isteriz tabii ki. Mersin'de yine bunu isteriz. Burada bir pazarlık yok. Olsa niye aday çıkaralım? Niye yarışalım? Neticede İzmir'de de görüşmeler oldu. Sonuçta bir neticeye ulaşmadığımız için adayımız var.

Ankara gözümüzün önünde, İstanbul'da da böyle. Biraz da gücü bölmeme, büyükşehire yoğunlaşma. Bir yanlış anlaşılma olmuş, Ankara'da bir kent uzlaşıcısı yok.

"ÇEKİLECEĞİM BİR YARIŞA GİRMEM"

Kent uzlaşısı kapanmış bir konu. Listeler verildikten sonra kapandı. Adaylıktan çekilmeyeceğim. Bu konuşuluyor. İşin kötü tarafı zaman zaman istisna da olsa halk arasından da soruluyor. Televizyonda tartışıldığı için. 'Son üç gün, son hafta çekilecekmiş' gibi bir heyula dolaşıyor. Çekileceğim bir yarışa girmem. Ne kadar oy alırsak alalım, son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Sandıkların başında olacağız. Tabii ki bu konuda bütün seçmenlerimizden de destek bekliyoruz.

İstanbul'a dair bildirgemizde çok çalıştık. Prof. Naci Görür'le bir araya geldik. Tabii ki dirençli kent. Bu konuda çözüm yöntemlerini yazdık. Deprem, ulaşım, kentsel dönüşüm. Biz yerinden dönüşümü savunan bir partiyiz. İstanbul'u hakikaten dert ediniyoruz. İstanbul'daki sorunlar bizim sorunlarımız. İstanbul'da tek kadın adayıyım ben. Eş başkan adayıyım. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe. Ve İstanbul'u İstanbullularla yönetmek. 17 Mart'ta Yenikapı'da Nevroz Bayramı'nı kutlayacağız. Herkesi davet ediyorum.