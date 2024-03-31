Dünyanın Mars'ından zafer ilanı geldi: Rakipsiz muhtardan erken galibiyet

Renk ve yapısıyla 'Dünyadaki Mars' olarak anılan Sivas'ın Eğribucak köyünün tek muhtar adayı Fatih Tuna, sandıkların açılmasına az bir süre galibiyetini ilan etti. İki dönemdir muhtar olduğunu söyleyen Tuna, "Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şu an da yüzde yüz muhtarım" ifadelerini kullandı.

Mars'a benzerliğe bilinen ve 'Dünyadaki Mars' olarak anılan Sivas'a bağlı Eğribucak Köyünde seçmenler sandık başına geçti. 49 seçmenli köyün tek muhtar adayı Fatih Turna, sandıklar kapanmadan muhtarlığını ilan etti.

Turna yaptığı açıklamada, “Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım” dedi.

'RAKİPSİZİM'

Turna, resmi olmayan sonuçlara göre kazananın kendisi olduğunu ifade ederek, “2 dönemdir muhtarım. 3’üncü dönemde köylülerim sayesinde rakipsiz devam ediyorum. Köyümüz yaklaşık 20 hane, tarım ve hayvancılık ile geçiniyoruz. Sivas merkeze 25 kilometre. Köyümüz aynı zamanda Sivadokya, olarak adlandırılıyor. Dünyadaki Mars olarak da biliniyor.

Şu anda 49 seçmenimiz var. Yüzde 95 gibi oy verme işlemini tamamladık. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan benim. Ben çalışıyorum. Daha önceden de teklif ettim. Çıkmak isteyen varsa ben çekileyim çıksın diye. Köylülerin ısrarı üzerine tekrardan aday oldum. Resmi sonuçlar daha belli değil ama rakipsizim şuan da yüzde yüz muhtarım” dedi.

Köylüler ise muhtarlarında memnun olduklarını ve çalışkan bir muhtar olduğunu söyledi.