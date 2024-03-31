Seçim kuyrukları okulları aştı: Kimliğini kaybeden seçmenler nüfus müdürlüklerine koştu

Seçim kuyrukları okullardan nüfus müdürlüklerine taştı. Kimliğini kaybeden seçmenler, nüfus müdürlüklerine akın etti.

Türkiye, yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Katılımın yoğun olduğu seçimde okullarda kuyruklar oluştu fakat tek kuyruk okullarda olmadı. Kimliğini kaybeden vatandaşlar soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki nüfus müdürlüğünden yansıyan görüntüler, endişeli seçmenlerin durumunu ortaya koydu. Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi.

Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi. Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.