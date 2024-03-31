İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Seçim kuyrukları okulları aştı: Kimliğini kaybeden seçmenler nüfus müdürlüklerine koştu

Seçim kuyrukları okulları aştı: Kimliğini kaybeden seçmenler nüfus müdürlüklerine koştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçim kuyrukları okulları aştı: Kimliğini kaybeden seçmenler nüfus müdürlüklerine koştu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seçim kuyrukları okullardan nüfus müdürlüklerine taştı. Kimliğini kaybeden seçmenler, nüfus müdürlüklerine akın etti.

Türkiye, yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Katılımın yoğun olduğu seçimde okullarda kuyruklar oluştu fakat tek kuyruk okullarda olmadı. Kimliğini kaybeden vatandaşlar soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki nüfus müdürlüğünden yansıyan görüntüler, endişeli seçmenlerin durumunu ortaya koydu. Seçimden dolayı 30-31 Mart günü açık olan nüfus müdürlükleri seçmenlerin oy kullanma işlemleri için geçici kimlik kartı düzenledi.

Nüfus müdürlüklerinde görev yapan nüfus personelleri seçmenlerin kimlik kartını düzenledikten sonra oy kullanmaları için geçici kimlik belgesi verdi. Vatandaşların ise nüfus müdürlüğünde yoğunluk oluşturduğu  görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı - GündemEmine Erdoğan'dan seçim paylaşımıOy pusulasına çarpı işareti konur mu? İletişim Başkanlığından net açıklama - GündemOy pusulasına çarpı işareti konur mu?Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - GündemYöresel kıyafetini alan sandığa gittiEn uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yok - GündemEn uzun süre görevde kalan muhtarın bu seçimde de rakibi yokMüşahitlerin kavgasında bıçaklar çekildi: Yaralılar var - GündemMüşahitlerin kavgasında bıçaklar çekildi: Yaralılar varDEM Partililerden Şırnak'ta oy kullanmaya giden askerlere hakaret! Ekipler gerekeni yaptı - GündemDEM Partililerden oy kullanmaya giden askerlere hakaretManisa'da da 'kalp krizi': Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti - GündemManisa'da da 'kalp krizi': Oyunu kullandıktan sonra...Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekmişti! Sebebi ortaya çıktı - GündemBahçeli'nin yüzündeki morlukların sebebi belli olduSeçim tenhalığı! İstanbul'da yollar boş kaldı - GündemSeçim tenhalığı! İstanbul'da yollar boş kaldıKanser hastası kadın ‘seyyar sandık’ ile oyunu kullandı, mutluktan ağladı - GündemKanser hastası kadın ‘seyyar sandık’ ile oyunu kullandı, mutluktan ağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...