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Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da seçim merkezinde kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya Karasu'da seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga süresince işlemlerin durdurulduğu 1014 nolu sandıkta, tarafların dağılmasının ardından oyların kullanılmasına devam edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'ndeki 1014 nolu sandıkta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

1 YARALI, 3 GÖZALTI

Tarafların yakınlarının da okul bahçesine gelmesiyle çıkan arbedede iki polis darbedilince kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Çok sayıda vatandaş ve bazı polislerin biber gazından etkilendiği kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralı, yakınları tarafından hastaneye götürüldü, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga süresince işlemlerin durdurulduğu 1014 nolu sandıkta, tarafların dağılmasının ardından oyların kullanılmasına devam edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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