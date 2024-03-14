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Haberler > Politika > Ekrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum!

Ekrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara ise "Hatırlamıyorum" cevabını verdi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partililer seçim çalışmalarına hız kesmeden devam etti. CHP'de kirli para trafiği skandalının yankıları sürerken İBB adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda aralarında "sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün" vaadinin de bulunduğu vaatlerine "Hatırlamıyorum" cevabını verdi. 

"BENİMLE İLGİSİ YOK"

Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Mehmet Yeşilkaya ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. İmamoğlu, İBB'deki skandalla ilgili "İl başkanlığı gerekli açıklamayı yaptı. Benimle ve İBB'yle ilgisi yok" dedi. 

2019'DAKİ VAATLERİNİ HATIRLAMADI!

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Yeşilkaya, İmamoğlu'na 2019'daki seçimde söylediği vaatlerinden bir kaç tanesi saydı. İmamoğlu'na "Kaçını gerçekleştirdiniz?" diye soru yöneltildi. 

TOPLUCA "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Gazetecilerle İmamoğlu arasında geçen diyaloglar ise şu şekilde oldu;

"İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?"

- Hatırlamıyorum.

Ekrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum! - 1. Resim

"15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?"

- Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım.

"Konutların içinde sadece sosyal konut mu var yoksa kentsel dönüşüm de içinde mi?"

- Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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