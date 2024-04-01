Erdoğan’ın en farklı balkon konuşması: İşte gözden kaçmayan o ayrıntı
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında dikkat çeken bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Erdoğan bu zamana kadar yapılan tüm balkon konuşmalarına eşi Emine Erdoğan dışında kurmayları ile çıkıyordu. Ancak son seçim sonuçlarından sonra sadece eşiyle birlikte balkon konuşmasını yaptı.
Türkiye, 2024 yerel seçimlerinde önceki yerel seçimlere göre farklı bir sonuçla karşılaştı ve Cumhuriyet Halk Partisi, büyükşehirler dahil olmak üzere 36 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçim sonuçları, halkın iktidara bir mesajı olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında dikkat çeken bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Erdoğan bu zamana kadar yapılan tüm balkon konuşmalarına eşi Emine Erdoğan dışında kurmayları ile çıkıyordu. Ancak son seçim sonuçlarından sonra sadece eşiyle birlikte balkon konuşmasını yaptı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi