Erdoğan’ın en farklı balkon konuşması: İşte gözden kaçmayan o ayrıntı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 22:11 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 22:14 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında dikkat çeken bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Erdoğan bu zamana kadar yapılan tüm balkon konuşmalarına eşi Emine Erdoğan dışında kurmayları ile çıkıyordu. Ancak son seçim sonuçlarından sonra sadece eşiyle birlikte balkon konuşmasını yaptı.