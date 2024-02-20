Erdoğan'ın sözleri tüm salonu güldürdü: Bayburt'a atanan savcıya 'döner' hatırlatması
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim ve cumhuriyet savcıları kura törenindeki sözleri salonda tebessüme neden oldu. Erdoğan, Bayburt'a atanan savcıya şehrin dönerini överek "Tartışılmazdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı, bilgisayar sisteminin gerçekleştirdiği kurada adı çıkan isimlerin birkaçını okuyarak tebrik etti..
'KEMAL NEREDESİN' ÇIKIŞI SALONU TEBESSÜM ETTİRDİ
Bayburt'a yapılan atamalar dikkatini çeken Erdoğan, okuduğu son ismin de Bayburt'a atandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Gözleri salonda anons ettiği ve Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kemal Demirci'yi arayan Erdoğan, yeni savcıya bir hatırlatmada bulundu.
Bayburt'un dönerinin lezzetine dikkat çeken Erdoğan, "Kemal neredesin? Haydi bakalım! Biliyorsun Bayburt'un döneri tartışılmazdır" dedi.
Erdoğan'ın bu çıkışı salondakileri tebessüm ettirdi.