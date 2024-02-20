Erdoğan'ın sözleri tüm salonu güldürdü: Bayburt'a atanan savcıya 'döner' hatırlatması

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 16:07 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 16:17 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakim ve cumhuriyet savcıları kura törenindeki sözleri salonda tebessüme neden oldu. Erdoğan, Bayburt'a atanan savcıya şehrin dönerini överek "Tartışılmazdır" dedi.