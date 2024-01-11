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    Eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal MHP’den Tokay belediye başkan adayı oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bir dönem kamuoyunun yakından tanıdığı eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu iş insanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP’den Tokat Belediye Başkanı oldu

    Eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal MHP’den Tokay belediye başkan adayı oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tokat’ta sürpriz bir isim yerel seçim yarışına katıldı. MHP Tokat İl merkezinde Belediye Başkan adayı olarak eski Tokat Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu iş insanı Mehmet Kemal Yazıoğlu’nun aday olduğu açıklandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı ve Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut X hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

    “Hayırlı olsun. Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan Adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

    RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

    Recep Yazıcıoğlu (2 Haziran 1948; Trabzon - 8 Eylül 2003; Ankara); Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli valisi. Kişiliği, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, fikirleri ve görüşleri nedeniyle kamuoyunda Süper Vali olarak anılmıştır.

    Günümüzde Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

    1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.

    2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde öldü. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Politika > Eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal MHP’den Tokay belediye başkan adayı oldu
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