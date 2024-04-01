Fark 22 oy! MHP'nin adayı kazandı, AK Parti itiraz etti

Bunlar arasında Kütahya'nın Emet ilçesi de yer aldı. İlçede, 22 oy farkla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mustafa Koca'nın kazanması üzerine AK Parti ilçe başkanlığı, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

"29 SANDIKTA OYLAR YENİDEN SAYILSIN" TALEBİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 6.545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde MHP adayı Mustafa Koca 2.314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2.292 oy aldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın 22 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Partili yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Emet İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

HATAY BÜYÜKŞEHİR'DE DE İTİRAZ

Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre; Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerini AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Lütfü Savaş, sonuçlarda önde olduklarını savunarak itiraz edeceklerini söyledi.

Savaş, 9 bin oy farkla önde olduklarını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Türkiye’de CHP’nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı"