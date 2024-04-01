Hatay'da AK Parti kazandı! CHP lideri Özgür Özel'den itiraz gecikmedi

Yerel seçimlerde AK Parti ve CHP arasında Hatay savaşı yaşandı. AK Parti adayı Mehmet Öntürk ile CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında kıyasıya süren yarışı AK Partili Öntürk kazandı. CHP lideri Özgür Özel, "usulsüzlük var" diyerek sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 10 ay sonra yeniden sandık başına gitti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP ve AK Parti arasında süren kıyasıya yarışta ana muhalefet partisi ipi göğüsledi. Türkiye genelinde en çok belediye kazanan uzun bir aradan sonra CHP olurken, seçim yarışının kıyasıya sürdüğü bir il de Hatay oldu.

HATAY SAVAŞI'NI AK PARTİ KAZANDI

Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk ile CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş arasında yaşanan sandık savaşını AK Partili Öntürk kazandı.

Hatay'da an itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 99,77. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Öntürk 344 bin 765, CHP adayı Lütfü Savaş 340 bin 922 oy aldı.

ÖZEL: İTİRAZ EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”