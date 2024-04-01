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Hatay'da son durum ne? CHP mi AK Parti mi önde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da son durum ne? CHP mi AK Parti mi önde?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımlarında neredeyse sona gelindi. Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş ile AK Parti adayı Mehmet Öntürk arasındaki yarışın galibi merak ediliyor. İşte, detaylar...

Hatay'da CHP ve AK Parti arasında gidip gelen 31 Mart yerel seçiminin sonucu merak ediliyor. Hatay'da son duruma dair detaylar haberimizde yer alıyor.

HATAY'DA SON DURUM NE?

Hatay'da açılan sandık oranı yüzde 97.61'i buldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.16 oy oranı alırken CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44.04 oy oranına ulaştı. Nihai sonuç için sandıkların tamamının açılması bekleniyor. 

AK PARTİ:  %44.16

CHP:  %44.04

YRP:  %2.52

TİP:  %2.00

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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