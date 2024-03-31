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Haberler > Politika > Hatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu

Hatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinde yıkımın en fazla olduğu Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş oyunu kullandı. Savaş, "Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşi Nazan Savaş oyunu, Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu’nda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savaş, “Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay’daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun” dedi.

Hatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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