Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

İran'da halk, İsrail'e yönelik misillemeyi kutlamak için sokaklara döküldü!

İran'da halk, İsrail'e yönelik misillemeyi kutlamak için sokaklara döküldü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da konuştu: "Netanyahu koltuk için bölgeyi savaşa sürüklüyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da konuştu: "Netanyahu koltuk için bölgeyi savaşa sürüklüyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı sonrası İranlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerde, Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve terörle mücadele başlıkları ele alındı.

Fidan'ın görüşme trafiği dünyanın gündeminde olan İran'la devam etti. İsrail'in İran'a misilleme saldırısı sonrası gerçekleştirilen ilk temasta Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

TALEP KARŞIDAN GELDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.