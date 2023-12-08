'İklim yumuşatma' ziyareti! Kurtumuş, HEDEP ile görüştü

8 Aralık 2023 04:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 04:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Meclis Başkanı olduktan sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen gruplara ben de iadeiziyarette bulundum. Bu vesileyle özellikle Meclis’teki siyasi partiler arasındaki iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem güzel çalışma imkânın olduğu bir Meclis olur.

Önümüzdeki haftadan itibaren Meclis’in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde, bu bir iadeiziyaret ve yeni dönemin hayırlı olmasını için temennilerimizi ilettik” dedi.