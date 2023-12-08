'İklim yumuşatma' ziyareti! Kurtumuş, HEDEP ile görüştü
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Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti gruplarına iadeyi ziyaretlerini dün HEDEP ile sonlandırdı.
HABER MERKEZİ / ANKARA - Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
“Meclis Başkanı olduktan sonra hayırlı olsun ziyaretine gelen gruplara ben de iadeiziyarette bulundum. Bu vesileyle özellikle Meclis’teki siyasi partiler arasındaki iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem güzel çalışma imkânın olduğu bir Meclis olur.
Önümüzdeki haftadan itibaren Meclis’in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde, bu bir iadeiziyaret ve yeni dönemin hayırlı olmasını için temennilerimizi ilettik” dedi.