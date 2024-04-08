İstanbul Valisi Davut Gül'den İsrail eylemlerine sert tepki: Beşinci kol faaliyetlerin farkındayız

İstanbul Valisi Davut Gül, yurt genelinde İsrail'i protesto adı altında devlet ve hükümet lehine atılan sloganlara tepki gösterdi. Gül, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız" ifadelerini kullandı.

Dün Taksim ve Konya'da aynı gün İsrail'i protesto eylemleri gerçekleşti. Eylemlerde devlet ve hükümet aleyhinde sloganlar atıldı. Güvenlik kaynakları, 7 Ekim’den bu yana 600’ü aşkın protesto eylemi gerçekleştirildiği ve hiçbir müdahalenin yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İsrail karşıtı eylemlere ilişkin, "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar." ifadesini kullandı.

'MAKUL TÜM TALEPLER KARŞILANDI'

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil, makul olan tüm talepler karşılanmıştır.

'BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİN FARKINDAYIZ'

Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar.