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Haberler > Politika > İyi Parti'de 31 Mart depremi! GİK Üyesi 'malumun ilamı' diyerek istifa etti

İyi Parti'de 31 Mart depremi! GİK Üyesi 'malumun ilamı' diyerek istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de 31 Mart depremi! GİK Üyesi &#039;malumun ilamı&#039; diyerek istifa etti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'de 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrası istifa dalgası başladı. Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın ardından İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman da istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerine, kendi adayları ile giren İyi Parti, beklediği sonucun oldukça uzağında kaldı. İl bazında sadece Nevşehir’i kazanan İyi Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya çağırarak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Yılmaz'ın ardından bir istifa daha geldi. İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Yaman'ın istifa açıklaması şöyle:

İyi Parti'de 31 Mart depremi! GİK Üyesi 'malumun ilamı' diyerek istifa etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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