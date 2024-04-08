İyi Parti'de genel başkanlık yarışı hızlı başladı! Koray Aydın da koltuğa aday

İyi Parti lideri Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkan adaylığı açıklamaları art arda geldi. 3 isimden sonra İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da aday olduğunu açıkladı.

İyi Parti'de 31 Mart yerel seçim sonrası giderek artan parti içi çözülme, kurultay kararı aldırttı. Kararın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olmayacağını açıkladı.

Akşener'in açıklamasından hemen sonrası ise genel başkanlığa adaylık açıklamaları art arda geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve son olarak İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığına adaylığını açıkladı.

'GENEL BAŞKAN ADAYI OLMAYA KARAR VERMİŞ BULUNMAKTAYIM'

Dervişoğlu'nun adaylık açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmemişken İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da aday olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, şu ifadelerle adaylığını açıkladı:

"Büyük Türk milleti, Değerli İYİ Partililer,

Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

AKŞENER'E TEŞEKKÜR

Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

'KUTLU BİR YOLA ÇIKMIŞ BULUNUYORUZ'

Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.

Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.

Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.

Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."