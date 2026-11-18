İzleme Komisyonuna ilişkin ziyaretler kapsamında dün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un son durağı Yeni Parti olacak. Meclis Başkanı, bugün saat 15.00'te Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonuna ilişkin ziyaretlerine devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

"KATILMAYACAĞIMIZI BİLDİRDİK"

Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu "İyi Parti olarak kurulacak olan izleme komisyonuna katılmayacağımızı bildirdik ama komisyonun bütün çalışmalarını izleyeceğimizi de ifade ettik" dedi.

Kurtulmuş'tan İyi Parti'ye süreç ziyareti

SON DURAK YENİ PARTİ

Öte yandan Kurtulmuş'un son durağı ise Yeni Parti olacak. Meclis Başkanı, bugün saat 15.00'te Meclis'te Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek.

Kurtulmuş, İzleme Komisyonuna ilişkin ziyaretler kapsamında daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

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