Listeler ortaya çıktı savaş kızıştı! CHP ve İyi Parti arasında operasyon tartışması

CHP ile İyi Parti, meclis üyelikleri için de birbirine girdi. Listelerde, iki partinin küskünleri diğerine geçti. CHP’nin hâlen İyi Parti üyesi olanları kendi listesine aldığı görüldü. Balıkesir’de adaylıktan çekilmesi istenen İyi Parti’li Çömez, “CHP, şeytana şapka çıkartır” dedi.

HABER MERKEZİ

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim sürecinde yaşanan savaş, özellikle belediye meclis üyeliklerine ilişkin listelerin ortaya çıkması ile kızıştı. CHP ve İyi Parti arasında hem belediye başkanlığı adaylığı hem de belediye meclis üyelikleri konusunda uzun süredir ‘adam çalma’ tartışması yaşanıyordu.

CHP’liler, ‘listeye almadıkları bazı partililerin’ İyi Parti listelerinden belediye meclis üyesi yazıldığını, İyi Partililer ise CHP’nin kendilerine operasyon çektiğini ve kendi teşkilatlarından bazı isimlere CHP’nin belediye meclis listelerinde yer verildiğini savunuyor.

"BİZDEKİ OPERASYON ŞEYTANA ŞAPKA ÇIKARTIR"

Balıkesir’de adaylıktan çekilmesi için baskı kurulan İyi Partili Turhan Çömez “Bizdeki operasyon şeytana şapka çıkartır. İçinde ne ararsan var, film gibi yani. Biz dağ bayır milletimizle kucaklaşırken, bunlar tezgâh peşindeymiş. Adam hâlâ İyi Parti üyesi, nasıl olur da meclis üyesi yaparsınız?” diyerek CHP’ye tepki gösterdi.

"SİYASİ OPERASYONUN PİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI"

İyi Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu, benzer gelişmelerin İstanbul’da da yaşandığını belirterek “Daha bir hafta önce aday getiren, iki gün önce lansmanımızda bayrak sallayanlar kendilerine CHP listelerinde yer bularak ayrıldı. İyi Parti sayesinde siyasette konum elde edebilenler de aynı şekilde bu siyasi operasyonun piyonları olarak ödüllerini aldılar. Operasyon siyaseti hem İstanbul’u hem de Türkiye’yi umursayanların yapacağı iş değildir. Her şey kamuoyunun gözü önünde, tüm çıplaklığıyla gerçekleşiyor” diye konuştu.

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak “Operasyon siyasetini sandıklara gömeceğiz” diyerek tepki gösterdi.