19 Aralık 2023 05:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 05:59

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhur İttifakı’nda seçim çalışmaları netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’de, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçelerinde sadece AK Parti aday çıkaracak, MHP ise Manisa, Mersin ve Muğla’da desteklenecek. Geçtiğimiz günlerde eski MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler” açıklamasında bulunmuştu. MHP, Cumhur İttifakı’na zarar verdiği gerekçesi ile Sancaklı’nın partiden istifasını istemiş, ardından da Sancaklı partiden istifa etmişti. Cumhur İttifakı 2019 yılında Kocaeli’de uyguladığı stratejiyi 2024 de aynen devam ettirecek. Kocaeli ve bütün ilçelerinde yeniden AK Parti’nin adayları ile seçime gidilecek.

KULİSLER HAREKETLİ

Cumhur İttifakı’nda Ankara adayları da netleşmeye başladı. Mansur Yavaş’a karşı Turgut Altınok hamlesi konuşulurken, Altınok’tan boşalacak Keçiören Belediye Başkanlığı için eski ilçe başkanı Zafer Çoktan’ın ya da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal’ın ismi geçiyor. Veysel Tiryaki’nin yeniden Altındağ için aday gösterileceği de kulislerde dillendirilirken, geçmiş dönemlerde Elmadağ ve Mamak Belediye Başkanlıkları görevini yürüten Gazi Şahin’in adı da Mamak ile anılıyor. Şahin’in geçtiğimiz hafta bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aranarak, genel merkeze davet edildiği ve burada Erdoğan ile yüz yüze görüştüğü biliniyor. Yine başkentte Pursaklar, Kahramankazan ve Çubuk ilçelerinde mevcut başkanların yeniden aday gösterileceği de konuşulanlar arasında.

AKYURT İÇİN KARAR VERİLDİ

Cumhur İttifakı’nın ortak seçim komisyonunun çalışmaları doğrultusunda; Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı’nın yanı sıra; Akyurt, Elmadağ ve Kalecik’te de MHP adayının desteklenmesi kararlaştırılmıştı. Son yapılan çalışmalar neticesinde Akyurt’ta yeniden AK Parti’nin adayının desteklenmesi yönünde karar kılındığı öğrenildi.

DÖRT İLÇEDE MHP ADAYI İÇİN OY İSTENECEK

İstanbul’da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinin MHP’ye bırakılacağı, CHP’nin elindeki Çanakkale, Bolu, Kırşehir, Burdur, Bilecik, Artvin, Ardahan ve Kırklareli gibi illerde ortak aday çıkarılacağı belirtiliyor. 2019 Mahallî İdareler Seçimlerinde İstanbul’da Maltepe, Beşiktaş ve Silivri’de MHP’nin adayı desteklenmiş, Cumhur üç ilçede sadece Silivri Belediye Başkanlığını kazanabilmişti.