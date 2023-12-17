‘Ankara’ya talibim’ diyerek adaylığını duyurdu: AK Partili başkandan çarpıcı çıkış ‘Yavaş’a fark atacağız’

17 Aralık 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:44

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi partiler arasında adaylık yarışı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul ve Ankara için düşündüğü isimler ise Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş olarak görülüyor. Gözler ise AK Parti’nin adaylarına çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da parti teşkilatıyla yapacağı buluşma öncesi öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den resmi adaylık açıklaması geldi.

AK PARTİ’Lİ BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’A MEYDAN OKUDU

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Murat Köse, “Ankara’ya talibim” dedi. Bu paylaşım ile birlikte AK Parti'de Ankara için açık açık adaylığını duyuran ilk isim Köse oldu.

“YAVAŞ’A FARK ATACAĞIZ”

Ankara için aday adaylığı açıklayan yapan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’ya Talibim, Yavaş’a Fark Atacağız. Siz Sevgili Hemşerilerimin Teveccühü İle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığına Talip Olduğumu Büyük Bir Heyecan İle Açıklıyorum. Bildiğiniz üzere 31 Mart’ta Ülkemiz, Şehirlerimiz ve tabii Güzel Ankara’mızın gelecek beş yılına yön verecek, çok önemli bir seçimin arefesindeyiz.

Birlikte yaşadığımız son 5 yılımıza bakarsak; Ankara’mıza prestij katacak yeni hiçbir eser üretilemediğini, güzel kentimizin ulaşım gibi, asfaltlama gibi rutin belediyecilik hizmetlerinde bile büyük gerileme yaşadığını, ne yazık ki hep beraber izledik"