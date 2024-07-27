Metin Feyzioğlu, Prag Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Daha önce Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'a bir görev verilip verilmediği ise henüz bilinmiyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Feyzioğlu, son olarak KKTC'deki törende CHP lideri Özgür Özel'i karşılamamasıyla gündeme gelmişti.

Özgür Özel, bu durumu Dışişleri Bakanlığı’na bildireceklerini aktarmıştı:

“Dünyanın neresine gidersek gidelim, büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyükelçi, ne büyükelçilikten kimseyi havaalanında da görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı dahi sormadılar”