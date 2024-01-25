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    MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MHP, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün de 55 adayın ismi açıklandı.

    MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 55 adayın isimlerini duyurdu.

    Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

    İŞTE 55 ADAYIN TAM LİSTESİ

    İzmir-Tire: Arif Demirkan

    Çanakkale-Eceabat: Hakan Elik

    Nevşehir-Hacıbektaş. Hulisi Kurt

    Çorum-Merkez: Düvenci İsmail Türk

    Çorum-Ortaköy-Aşdavul: Ertuğrul Çalışkan

    Gümüşhane-Merkez-Arzularkabaköy: Çetin Rıza Tanış

    Gümüşhane-Kelkit-Söğütlü: İsa Koç

    Nevşehir-Acıgöl-Karapınar: Cafer Soylu

    Nevşehir-Acıgöl-Tatlarin: Ercan Selvi

    Nevşehir-Avanos-Çalış: Mustafa Demir

    Nevşehir-Avanos-Kalaba: Mustafa Köroğlu

    Nevşehir-Avanos-Özkonak: Mahmut Türkkan

    Nevşehir-Derinkuyu-Yazıhüyük: Burhanettin Karaketir

    Nevşehir-Ürgüp-Ortahisar: Ali İhsan Özenli

    Nevşehir-Merkez-Çat: Zübeyir Kalay

    Nevşehir-Merkez-Göre: İsmail Güzel

    Nevşehir-Merkez-Göreme: Ömer Eren

    Nevşehir-Merkez-Kavak: Feridun Bağcı

    Nevşehir-Merkez-Kaymaklı: Harun Çekiç

    Nevşehir-Merkez-Nar: Melike Uçar

    Nevşehir-Merkez-Sulusaray: Fatih Kalkan

    Nevşehir-Merkez-Uçhisar: Abdullah Çamcı

    Tokat-Almus-Akarçay-Görümlü: Atilla Çoban

    Tokat-Almus-Ataköy: Kürşat Alperen

    Tokat-Almus-Çevreli: Sadi Ertan Soysal

    Tokat-Almus-Gölgeli: Koray Erman

    Tokat-Almus-Kınık: Enes Talay

    Tokat-Başçiftlik-Hatipli: Cansoy Eraslan

    Tokat-Erbaa-Gökal: Osman Akbulut

    Tokat-Erbaa-Karayaka: Aykut Sefa Başar

    Tokat-Erbaa-Tanoba: Vural Özdemir

    Tokat-Merkez-Çamlıbel: Murat Alper

    Tokat-Merkez-Çat: Ramazan Altun

    Tokat-Merkez-Emirseyit: Hüseyin Sağdıç

    Tokat-Merkez-Güryıldız: Mustafa Özer

    Tokat-Niksar-Gökçeli: Ferhat Özgül

    Tokat-Niksar-Gürçeşme: Alperen Mustafa Özata

    Tokat-Niksar-Serenli: Nurettin Keleş

    Tokat-Niksar-Yazıcık: Mehmet Alkın

    Tokat-Niksar-Yolkonak: Süleyman Özgür

    Tokat-Pazar-Üzümören: Bekir Öncü

    Topkat-Reşadiye-Baydarlı: Ersoy Demir

    Tokat-Reşadiye-Bereketli: Necaattin Şahin

    Tokat-Reşadiye-Bozçalı: Osman Bayhan

    Tokat-Reşadiye-Cimitekke: Salih Koç

    Tokat-Reşadiye-Demircili: İsmet Şahin

    Tokat-Reşadiye-Hasanşeyh: Gökhan Keskin

    Tokat-Turhal-Şenyurt: Muammer Bay

    Osmaniye-Merkez-Cevdetiye: Ömer Varışlı

    Osmaniye-Düziçi-Atalan: Süleyman Yıldırım

    Osmaniye-Düziçi-Böcekli: İbrahim Çerçi

    Osmaniye-Düziçi-Ellek: Recep Soy

    Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı: Ali Güzel

    Osmaniye-Sumbas-Mehmetli: İbrahim Çalık

    Osmaniye-Toprakkale-Türkmen: Veli Fidan

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MHPYerel Seçim
    Haberler > Politika > MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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