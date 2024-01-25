MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Bugün de 55 adayın ismi açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 55 adayın isimlerini duyurdu.
Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.
İŞTE 55 ADAYIN TAM LİSTESİ
İzmir-Tire: Arif Demirkan
Çanakkale-Eceabat: Hakan Elik
Nevşehir-Hacıbektaş. Hulisi Kurt
Çorum-Merkez: Düvenci İsmail Türk
Çorum-Ortaköy-Aşdavul: Ertuğrul Çalışkan
Gümüşhane-Merkez-Arzularkabaköy: Çetin Rıza Tanış
Gümüşhane-Kelkit-Söğütlü: İsa Koç
Nevşehir-Acıgöl-Karapınar: Cafer Soylu
Nevşehir-Acıgöl-Tatlarin: Ercan Selvi
Nevşehir-Avanos-Çalış: Mustafa Demir
Nevşehir-Avanos-Kalaba: Mustafa Köroğlu
Nevşehir-Avanos-Özkonak: Mahmut Türkkan
Nevşehir-Derinkuyu-Yazıhüyük: Burhanettin Karaketir
Nevşehir-Ürgüp-Ortahisar: Ali İhsan Özenli
Nevşehir-Merkez-Çat: Zübeyir Kalay
Nevşehir-Merkez-Göre: İsmail Güzel
Nevşehir-Merkez-Göreme: Ömer Eren
Nevşehir-Merkez-Kavak: Feridun Bağcı
Nevşehir-Merkez-Kaymaklı: Harun Çekiç
Nevşehir-Merkez-Nar: Melike Uçar
Nevşehir-Merkez-Sulusaray: Fatih Kalkan
Nevşehir-Merkez-Uçhisar: Abdullah Çamcı
Tokat-Almus-Akarçay-Görümlü: Atilla Çoban
Tokat-Almus-Ataköy: Kürşat Alperen
Tokat-Almus-Çevreli: Sadi Ertan Soysal
Tokat-Almus-Gölgeli: Koray Erman
Tokat-Almus-Kınık: Enes Talay
Tokat-Başçiftlik-Hatipli: Cansoy Eraslan
Tokat-Erbaa-Gökal: Osman Akbulut
Tokat-Erbaa-Karayaka: Aykut Sefa Başar
Tokat-Erbaa-Tanoba: Vural Özdemir
Tokat-Merkez-Çamlıbel: Murat Alper
Tokat-Merkez-Çat: Ramazan Altun
Tokat-Merkez-Emirseyit: Hüseyin Sağdıç
Tokat-Merkez-Güryıldız: Mustafa Özer
Tokat-Niksar-Gökçeli: Ferhat Özgül
Tokat-Niksar-Gürçeşme: Alperen Mustafa Özata
Tokat-Niksar-Serenli: Nurettin Keleş
Tokat-Niksar-Yazıcık: Mehmet Alkın
Tokat-Niksar-Yolkonak: Süleyman Özgür
Tokat-Pazar-Üzümören: Bekir Öncü
Topkat-Reşadiye-Baydarlı: Ersoy Demir
Tokat-Reşadiye-Bereketli: Necaattin Şahin
Tokat-Reşadiye-Bozçalı: Osman Bayhan
Tokat-Reşadiye-Cimitekke: Salih Koç
Tokat-Reşadiye-Demircili: İsmet Şahin
Tokat-Reşadiye-Hasanşeyh: Gökhan Keskin
Tokat-Turhal-Şenyurt: Muammer Bay
Osmaniye-Merkez-Cevdetiye: Ömer Varışlı
Osmaniye-Düziçi-Atalan: Süleyman Yıldırım
Osmaniye-Düziçi-Böcekli: İbrahim Çerçi
Osmaniye-Düziçi-Ellek: Recep Soy
Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı: Ali Güzel
Osmaniye-Sumbas-Mehmetli: İbrahim Çalık
Osmaniye-Toprakkale-Türkmen: Veli Fidan