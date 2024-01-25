MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

25 Ocak 2024 13:25 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:42

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 55 adayın isimlerini duyurdu.

Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

İŞTE 55 ADAYIN TAM LİSTESİ

İzmir-Tire: Arif Demirkan

Çanakkale-Eceabat: Hakan Elik

Nevşehir-Hacıbektaş. Hulisi Kurt

Çorum-Merkez: Düvenci İsmail Türk

Çorum-Ortaköy-Aşdavul: Ertuğrul Çalışkan

Gümüşhane-Merkez-Arzularkabaköy: Çetin Rıza Tanış

Gümüşhane-Kelkit-Söğütlü: İsa Koç

Nevşehir-Acıgöl-Karapınar: Cafer Soylu

Nevşehir-Acıgöl-Tatlarin: Ercan Selvi

Nevşehir-Avanos-Çalış: Mustafa Demir

Nevşehir-Avanos-Kalaba: Mustafa Köroğlu

Nevşehir-Avanos-Özkonak: Mahmut Türkkan

Nevşehir-Derinkuyu-Yazıhüyük: Burhanettin Karaketir

Nevşehir-Ürgüp-Ortahisar: Ali İhsan Özenli

Nevşehir-Merkez-Çat: Zübeyir Kalay

Nevşehir-Merkez-Göre: İsmail Güzel

Nevşehir-Merkez-Göreme: Ömer Eren

Nevşehir-Merkez-Kavak: Feridun Bağcı

Nevşehir-Merkez-Kaymaklı: Harun Çekiç

Nevşehir-Merkez-Nar: Melike Uçar

Nevşehir-Merkez-Sulusaray: Fatih Kalkan

Nevşehir-Merkez-Uçhisar: Abdullah Çamcı

Tokat-Almus-Akarçay-Görümlü: Atilla Çoban

Tokat-Almus-Ataköy: Kürşat Alperen

Tokat-Almus-Çevreli: Sadi Ertan Soysal

Tokat-Almus-Gölgeli: Koray Erman

Tokat-Almus-Kınık: Enes Talay

Tokat-Başçiftlik-Hatipli: Cansoy Eraslan

Tokat-Erbaa-Gökal: Osman Akbulut

Tokat-Erbaa-Karayaka: Aykut Sefa Başar

Tokat-Erbaa-Tanoba: Vural Özdemir

Tokat-Merkez-Çamlıbel: Murat Alper

Tokat-Merkez-Çat: Ramazan Altun

Tokat-Merkez-Emirseyit: Hüseyin Sağdıç

Tokat-Merkez-Güryıldız: Mustafa Özer

Tokat-Niksar-Gökçeli: Ferhat Özgül

Tokat-Niksar-Gürçeşme: Alperen Mustafa Özata

Tokat-Niksar-Serenli: Nurettin Keleş

Tokat-Niksar-Yazıcık: Mehmet Alkın

Tokat-Niksar-Yolkonak: Süleyman Özgür

Tokat-Pazar-Üzümören: Bekir Öncü

Topkat-Reşadiye-Baydarlı: Ersoy Demir

Tokat-Reşadiye-Bereketli: Necaattin Şahin

Tokat-Reşadiye-Bozçalı: Osman Bayhan

Tokat-Reşadiye-Cimitekke: Salih Koç

Tokat-Reşadiye-Demircili: İsmet Şahin

Tokat-Reşadiye-Hasanşeyh: Gökhan Keskin

Tokat-Turhal-Şenyurt: Muammer Bay

Osmaniye-Merkez-Cevdetiye: Ömer Varışlı

Osmaniye-Düziçi-Atalan: Süleyman Yıldırım

Osmaniye-Düziçi-Böcekli: İbrahim Çerçi

Osmaniye-Düziçi-Ellek: Recep Soy

Osmaniye-Düziçi-Yarbaşı: Ali Güzel

Osmaniye-Sumbas-Mehmetli: İbrahim Çalık

Osmaniye-Toprakkale-Türkmen: Veli Fidan