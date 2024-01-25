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    MHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli bir gelişme yaşandı. MHP'nin yerel seçimlerde Bilecik Söğüt'ten belediye başkan adayı olan İsmail Sever, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

    MHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürürken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak İzmir, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'de 55 belediye başkan adayını daha açıklayan MHP'de dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP'nin Bilecik Söğüt belediye başkan adayı adaylıktan çekildiğini duyurdu.

    SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt Belediye Başkanı adayı İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

    MHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu

    Sever, yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt Belediye Başkan adaylığından, sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağımlılığımın ve sadakatimin tavizsiz şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

    MHP adayı yerel seçim öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu

    BAHÇELİ ADAY GÖSTERMİŞTİ

    Mevcut belediye başkanlığını da yürüten İsmet Sever, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından aday gösterilmişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MhpBilecik
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