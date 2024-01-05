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    MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var

    MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

    MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sundu.

    MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

    MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yeşil PasaportMhpGazeteciler
    Haberler > Politika > MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var
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