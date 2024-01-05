MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport hamlesi, tek bir şartı var

5 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 16:51

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis’ine sundu.

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.