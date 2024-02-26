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    • Haberler > Politika > Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Bir ev bir araba biraz da borcumuz var'

    Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Bir ev bir araba biraz da borcumuz var'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: &#039;Bir ev bir araba biraz da borcumuz var&#039;
    AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Murat Kurum, AK Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı. Kurum, "Bir evimiz var bir arabamız var, biraz da borcumuz var" dedi.

    AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum mal varlığına ilişkin soruları cevapladı. Kurum, "Bir evimiz var bir arabamız var, biraz da borcumuz var" dedi.

    BİRAZ BORCUMUZ VAR

    Habertürk canlı yayınında soruları cevap veren Kurum şu ifadeleri kullandı:

    Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı: 'Bir ev bir araba biraz da borcumuz var' - 1. Resim

    "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var.

    Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz."

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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