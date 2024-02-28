Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > Murat Kurum, Karadeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladı

    Murat Kurum, Karadeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Seçim, Murat Kurum, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz STK Birliği Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Mega kentin trafik çilesi ile kentsel dönüşüm sorununa ilişkin vaatlerini sıralayan Kurum, Karadeniz'i işaret ederek "Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’e bakanlar bizim eserlerimizi görür. İstanbul'da da bu aşkla çalışacağız" dedi. 

    Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken partiler de çalışmalarına hız verdi. Başkan adayları il il, ilçe ilçe seçmenlerle buluşarak vaatlerini açıklıyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum da İstanbul'un her karışını gezerek, seçmenlerle bir araya geliyor.  Kurum'un son durağı Dünya STK Günü nedeniyle Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Buluşması oldu. 

    KASTOB Buluşması’nda kentsel dönüşüm projesinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Karadenizlilerin her zaman kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan Murat Kurum, “Karadeniz’e baktığımızda hep bizim yanımızda durmuş, 22 yıldır da hep ön safta yer almış. 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde ikinci yüzyılımızı kutluyorsak, bu millet sayesinde. Karadeniz’e her gittiğimizde bizi bağrına basan insanları görüyoruz” şeklinde konuştu.

    KARADENİZ'İ İŞARET ETTİ

    Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptığı hizmetleri hatırlatarak, “Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’e bakanlar bizim eserlerimizi görür. Samsun’a gittiğinizde Toybelen Sıfır Atık Sanayi Sitesi’ni, Subaşı Meydanı ve Yeraltı Otoparkı’mızı; Canik, İlkadım, Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy ve Çarşamba’da sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla karşılaşırsınız. Giresun’da sel oldu yine oradaydık. Vatandaşımızın en zor anında, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanına gittik.

    Murat Kurum, Karadeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladı - 1. Resim

    Giresun’da Kastamonu’da yine böyle bir selle karşılaştık. Trabzon’a gittiğinizde Akçaabat ve Vakfıkebir millet bahçelerimizi, Beşikdüzü ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projelerimizi, Uzungöl koruma projemizi, içme suyu ve park projelerimizi görürsünüz. Rize’ye gittiğinizde Çarşı Mahallesi Meydan Projesini, Taşlıdere, Yağlıtaş, Salarha ve Tophane’deki kentsel dönüşüm projelerimizi, sosyal konutlarımızı, Ayder koruma projemizi görür; orada yaptığımız Gelintülü Şelalesi Seyir Terası’mızda seyre dalarsınız" dedi.

    Murat Kurum, Karadeniz'i işaret ederek İstanbul için vaadini açıkladı - 2. Resim

    'BİZİ BAHANELERİN ARKASINDA BULAMAZSINIZ'

    Murat Kurum, sözlerini, “Biz çalışan tarafta oluruz. Bizi ararsanız Üsküdar’daki kentsel dönüşüm çadırında oluruz, bizi aradığınızda şantiyeden çıkmış, metro temelini atarken görürsünüz. Gençlerimiz için yeni atölyelerin inşasını verirken bulursunuz. Bizi ararsanız, İstanbul’un sorunlarını giderirken bulursunuz. Polemiklerin, dedikoduların, bahanelerin arkasında bulamazsınız. Biz hep yapan tarafta olacağız. Geçmişte hep verdiğimiz sözleri tuttuk. Milletimizin gülen yüzüyle hep karşılaştık. İstanbul’daki kardeşlerimiz için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek - PolitikaCHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecekAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den, İmamoğlu'na 'İstanbul' eleştirisi - Politika"Yüzde 50 daha fazla trafik, 'en fazla otobüs yakma' rekoru"Bülent Arınç'tan, AK Parti'ye rakip olan eski AK Partililere sert eleştiri - PolitikaBülent Arınç'tan, AK Parti'ye rakip olan eski AK Partililere sert eleştiriMurat Kurum'dan İBB ve Kartal Belediyesi'ne sert sözler: Bu şehirde tek bir çakılı çivileri dahi yok - Politika'Bu şehirde tek bir çakılı çivileri dahi yok'Erdoğan'ın "kopmuş vaziyetteler" sözlerine YRP'den ilk tepki: "Başımızın tacıdır" - Politika"Başımızın tacıdır, saygı duyuyoruz"Akşener, İyi Parti'yi eleştiren vatandaşı azarladı: Sizin için mi parti kurduk biz, hadi be! - Politika'Sizin için mi parti kurduk biz, hadi be!'DEM Parti'de 'İzmit' ikilemi: CHP'yi destekleyeceklerine dair iddialar yalanlandı - PolitikaCHP'nin adayını destekleyecekler mi?
    Sonraki Haber Yükleniyor...