Murat Kurum'dan motosiklet kullanıcılarına sevindiren haber

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda motosiklet sürücülerine de müjdeyi verdi. Kurum, motosiklet sayısında yüzde 119 artış olduğunu söyleyip, ana arterlerle ayrılmış olan motosiklet yollarını devreye alacaklarını söyledi. Başta Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe ve Samatya olmak üzere çok sayıda yerde yolların yapılacağını söyleyen Kurum, motorcu dostu bariyer sayısının ve uzunluklarının da artırılacağını kaydetti.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum "Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda İstanbul'un trafik sorununa ilişkin çözümlerini anlattı. Mevcut İBB yönetiminin 35 vaadinden dördünü yapabildiğini söyleyen Kurum, gerçek belediyecilikle İstanbul'un yolunu açmaya geleceklerini söyledi.

Kurum'un verdiği müjdelerden biri de son yıllarda kullanıcı sayısı aşırı artış gösteren motosikletlilere geldi.

MOTOSİKLET SAYISI YÜZDE 119 ARTTI

Kurum, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlere yeni motosiklet yolları oluşturacaklarını söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

2018’den itibaren otomobil sayımız yüzde 15 artarken İstanbul’da bir de motosiklet sürücülerimiz var. Motosiklet sayısı tam yüzde 119 artış göstermiş. Buradan motosiklet kullanıcısı vatandaşlarıma müjdelerimi vermek istiyorum.

ANA ARTERLERE MOTOSİKLET YOLU

Tüm motosiklet kullanıcılarının can güvenliği için trafik yoğunluğunun önemli olduğu ana arterlerler ayrılmış olan motosiklet yollarını devreye alıyoruz.

Burada şerit sayısını azaltmadan banketleri daraltarak motosiklet kullanıcılarının güvenle hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmelerine imkan sağlayacak bu adımı atacağız.

MOTORCU DOSTU BARİYERLER ARTACAK

Bu yollar öncelikle Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe ve Samatya olmak üzere mümkün olay her yerde güvenli motor yolları yapacağız. Kaza kara noktaları olan üzere motorcu dostu bariyer sayısını ve uzunluklarını da artıracağız.