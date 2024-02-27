Murat Kurum'dan İmamoğlu'na "tatil" göndermesi! Ulaşım çilesini bitirecek vaatlerini de sıraladı

AK Parti İBB adayı Murat Kurum "Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı"nda Ekrem İmamoğlu'na "tatil" göndermesi yaparak; "Gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda metro şantiyesinde olacağız. Milletimizle ele ele verip çalışırken bulacaksınız bizleri." dedi. Kurum ayrıca kentteki ulaşım çilesini bitirecek vaatlerini sıraladı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulunuyor.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Trafik çilesinden İstanbullular canından bezdi. İnsanımızın çektiği bu sıkıntıdan rahatsız olmuyorlar. Gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda metro şantiyesinde olacağız. Milletimizle ele ele verip çalışırken bulacaksınız bizleri.

"ULAŞIMDA YÜZDE 89 BAŞARISIZ OLDULAR"

Ulaşımda 35 vaadin 4'ünü yapabildiler. Bu başarısızlık vatandaşlarımızı çileden çıkardı. Ulaşımda yüzde 89 başarısız oldular. İstanbullu çaresiz değil, çare gerçek belediyeciliktir. İki yaka arasındaki yolculuk artıyor, planlama şart. İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Yeni yatırımlarla şehir içi ulaşım süresi düşecek.

"BEDEL ÖDETEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI HAKİM OLDU"

Lokomotif kent İstanbul her anlamda geride kaldı. 5 yılda İstanbul'a bedel ödeten bir yönetim anlayışı hakim oldu. Mevcut yönetim başlattığımı metro ihalelerini durdurdu.

VAATLERİNİ SIRALADI

Çevreci bir ulaşım altyapısı olacak. Akılı ulaşım sistemi ile yolculuk süresi önceden bilinecek. Ulaşım Akademisi kuruyoruz.

Metro hattını 2 katına çıkaracağız. 2029 yılına kadar metro hattı 650 kilometre çıkacak. Devletin tüm birimleriyle uyum içinde projeler gerçekleştirilecek. İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 465 kilometreye ulaştıracağız.

14,2 kilometrelik Yenikapı - İncirli- Sefaköy metro hattımız. 18 kilometrelik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap metro hattımız. Biz bu iki hattımızı ivedilikle ihale edecek ve bitireceğiz. Beylikdüzü’nden Bakırköy’e yolculuk süresi 38 dakika olacak.

"İKİ YAKAYI DENİZ ALTINDAN BİR KEZ DAHA BAĞLAYACAĞIZ"

Denizin altından kentin iki yakasını bir kez daha bağlayacağız. 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattımızı tamamladığımızda; Beylikdüzü’nden metroya binen biri Söğütlüçeşme’ye 78 dakikada ulaşacak. Bir diğeri; 17,4 kilometrelik Vezneciler-Sultangazi metro hattımız... Bu hattımızla tam 4 ilçemizi birbirine bağlayacağız. Fatih-Sultangazi arasını 26 dakikada kat edebileceğiz. Fatih-Gaziosmanpaşa arasını ise 20 dakikaya düşüreceğiz.

Bir diğer hattımız Sultanbeyli-Kurtköy metro hattımız. Sabiha Gökçen Kurtköy hattımızla ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Üsküdar Kadıköy Maltepe Kartal tramvay hattı ile trafik yükünün fazla olduğu minibüs caddesine nefes aldıracak. Yine çok önemli hatlarımızdan biri 3,1 km'lik Eyüpsultan Bayrampaşa tramvay hattı.

Bir taraftan ulaşım yatırımlarını yaparken 62,4 km'lik Samandıra - İstanbul havalimanı raylı sistem hattı. 6 lojistik merkezini birbirine bağlayarak Marmaray'ın yükünü hafifletecek. Oradaki kapasite dolma seviyesine geldi. Bu hattı yapmazsak eğer insanımızın deniz altındaki ticareti engellemiş olursunuz. Bu hatla İstanbul trafiğini kuzeye bağlayacağız. Diğer bir hattımız da Eminönü Miniatürk teleferik hattı.

ilk 5 yılda raylı sistemi 2 katına çıkaracağız. İstanbul'da her bir kardeşim evinden çıkıp en fazla 10 dakikada raylı sisteme ulaşacak."