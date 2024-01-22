Murat Kurum'dan İstanbulluları sevindirecek müjde! Toplu ulaşıma indirim yapacağız

22 Ocak 2024 19:50 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 20:22

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak ilan edilen eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum bu kapsamda bugün Beşiktaş çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile sohbetinde vatandaşların mülkiyet ile ilgili şikayetlerini dikkate alacaklarını ve mülkiyet haklarını koruyacaklarını belirten Kurum, aynı zamanda toplu ulaşım müjdesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ilçesinde esnafı ziyaret etti. Murat Kurum’a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper eşlik etti. Çocuklara oyuncak dağıtan Kurum, çevredeki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş çarşıda bir çiçekçiden çiçek alarak basın mensuplarına ve vatandaşlara hediye etti. Kurum, çarşıda bulunan bir manavdaki esnafın mandalina ikramını geri çevirmeyip hem vatandaşlara ikram etti hem tadına baktı.

İSTANBUL OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK

Kendi işini kuracak gençlere destek vereceklerini belirten Murat Kurum, "İş kurma fırsatları ve eğitiminize destek manasında birçok destek paketini inşallah Büyükşehir Belediyesi olarak vereceğiz. Sokaklarında, kütüphanesinde, dershanesinde her alanda siz mutlu ve güvenli olacaksınız. Spor yapabileceksiniz, bir olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'da her mahallede inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.



Gençlerle ilgili çok müjdeleri olduğunu söyleyen Kurum, müjdelerin söylenip yarıda kalmayacağını, hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

"TOPLU ULAŞIMNA İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Bir vatandaşın "Bu İETT zamları ne olacak?" sorusu üzerine Kurum, "Zammı bırak, biz indirim yapacağız, indirim. Vatandaşımız ne istiyorsa o olacak. Biz vatandaşın zor gününde yanında olacağız dedik, olduk. Konut yapacağız dedik, yaptık. Verdiğimiz sözleri tuttuk. İstanbul'da da biz hiçbir zaman ne esnafı, ne emekliyi, ne genci ne yaşlıyı çaresiz bırakmayız" dedi.

Kendisini takip eden basın mensuplarına çiçek veren Murat Kurum, "İstanbul'un her tarafını yeniden böyle çiçek gibi yapacağız, dikey bahçeleri geri getireceğiz. Mahalle bahçeleri açacağız" diyerek esnaf ziyaretini tamamladı

İSTANBUL İÇİN DEV PROJELER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, aynı zamanda İstanbul için planladıkları dev projeleri açıklayacağı tarihi duyurdu.

Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacak. Kurum, “Perşembe günü saat 11.00’de büyük bir coşkuyla İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından üç lansmanımız daha olacak. Bizim gündemimiz İstanbul olacak, İstanbullular olacak ve İstanbul’un sorunları olacak. Bu motivasyonla da lansmanımızı 25’i itibarıyla başlatıyor olacağız.

Birçok mega projemiz olacak. İstanbulluların sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle, sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek” dedi.

KANAL İSTANBUL HAYATA GEÇECEK Mİ?

"Mega projelerden biri Kanal İstanbul mu?" sorusunu yanıtlayan Murat Kurum, “İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik, bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak. Bir işi yaparken öncelik neyse, milletimiz bizden ne bekliyorsa onu yapacağız. Milletimizin bizden beklemediği dedikodularla, iftiralarla, İstanbul’un gündeminde olmayan işlerle uğraşmayacağız. Altını çizerek ifade ediyoruz, tek gündemimiz İstanbul olacak” ifadelerini kullandı.