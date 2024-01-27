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    • AK Parti 1, CHP 18, MHP 31. sırada! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belli oldu. Buna göre, AK Parti 1., CHP 18., MHP 31., İyi Parti 2. , Gelecek Partisi 16., Saadet Partisi ise 34. sırada yer aldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti 1, CHP 18, MHP 31. sırada! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak Kurulumuzca yapılacak olan kura çekim törenine hoş geldiniz.

    YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır.

    KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:

    Millet Partisi - 26

    Milliyetçi Hareket Partisi - 31

    HÜDA-PAR - 20

    Yeni Türkiye Partisi - 17

    Gelecek Partisi - 16

    Sol Parti - 3

    Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

    Memleket Partisi - 5

    Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30

    Demokratik Sol Parti - 7

    Adalet Birlik Partisi - 23

    Emek Partisi - 19

    Halkın Kurtuluş Partisi - 13

    Güç Birliği Partisi - 25

    Milli Yol Partisi - 27

    Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

    Yeniden Refah Partisi - 8

    Zafer Partisi - 12

    Cumhuriyet Halk Partisi - 18

    Ocak Partisi - 22

    Vatan Partisi - 35

    Saadet Partisi - 34

    Anavatan Partisi - 6

    Türkiye İşçi Partisi - 32

    Bağımsız Türkiye Partisi - 15

    Anadolu Birliği Partisi - 11

    Genç Parti - 29

    Demokrat Parti - 24

    Adalet Partisi - 28

    Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

    İyi Parti - 2

    Büyük Birlik Partisi - 4

    Türkiye Komünist Partisi - 10

    Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

    Türkiye Komünist Hareketi - 14

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > AK Parti 1, CHP 18, MHP 31. sırada! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri
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