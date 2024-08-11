'Para kuleleri' mahkemede: Başsavcılığın istekleri CHP'yi zora sokacak

Seçimlerden önce Türkiye'nin gündemine oturan CHP'de para sayma görüntülerinin iddianamesi tamamlandı. Başsavcılık, aralarında Canan Kaftancıoğlu'nun da olduğu 22 şüphelinin cezalandırılmasını, usulsüz toplanan paraların Hazine'ye irat kaydedilmesini ve CHP'nin İl Başkanlığı'nın Hazine'ye devredilmesini talep etti.

Yerel seçimlerden önce Türkiye, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerini uzun süre konuştu.

Konuyla ilgili resen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma tamamlandı, iddianame mahkemeye sunuldu.

Sabah'ın haberine göre mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

"PARALAR HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLSİN"

Ayrıca başsavcılık, il başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 69, 74 ve 76'ncı maddeleri uyarınca CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereği için dosyanın bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

"İL BAŞKANLIĞI HAZİNE'YE DEVREDİLSİN"

Öte yandan CHP İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı hakkında vergi mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme yapılması amacıyla İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunuldu.

Başsavcılık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak usulsüz bağış nedeniyle alındığı için CHP İl Başkanlığının Hazineye devrini talep etti.