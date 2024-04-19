CHP'deki para sayma skandalında şüpheli sayısı artıyor: Bağış yaptım makbuzu almadım

İstanbul'da CHP İl Başkanlığı'nın karıştığı para sayma skandalında avukat Ergün Özer de 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Özer, ifadesinde 'Bir tuğla da sen koy' kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, makbuz istediğini ancak gönderilmediğini ve meseleyi unuttuğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntüler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade veren şüpheli sayısı artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ifadeye çağrılan avukat Ergün Özer, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Özer, "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı şüpheli Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu, CHP İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Bir tuğla da sen koy" kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, bu parayı da dönemin Şişli Belediye Başkanı Keskin'e verdiğini söyledi.

MAKBUZU İSTEMESİNE RAĞMEN VERMEMİŞLER

Para karşılığında makbuz talebinde bulunduğunu, il başkanlığı tarafından daha sonra kendisine makbuz gönderileceğinin söylendiğini dile getiren Özer, aradan birkaç ay geçtikten sonra neden makbuz gönderilmediğini sorması üzerine pandemi nedeniyle il başkanlığının kapalı olduğu, daha sonra gönderileceğini söylediklerini anlattı.

Şüpheli, aradan zaman geçtikten sonra makbuz meselesinin unutulduğunu kaydederek, hukuka aykırı bağışta bulunmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

ONLARCA KİŞİ İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

SORUŞTURMADA MUAMMER KESKİN ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı belirtilmişti.

İlgili Haberler Soruşturma büyüyor! Para kuleleri 11 kişiye uzandı

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istenmişti.