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Haberler > Politika > Nuray Başaran'dan CHP'deki para sayma kriziyle ilgili dikkat çeken iddialar

Nuray Başaran'dan CHP'deki para sayma kriziyle ilgili dikkat çeken iddialar

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT Haber
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Politika Haberleri  / TGRT Haber

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili Gazeteci Nuray Başaran, TGRT Haber ekranlarında çarpıcı iddialarda bulundu. Başaran, "İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binasında çekilen para sayma görüntüleri, seçime sayılı günler kala Türkiye'nin gündemine oturdu.

Görüntülere dair soruşturma başlatılırken, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok isim ifadeye çağrıldı.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programının konuğu olan Gazeteci Nuray Başaran, görüntülerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Başaran, "İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz" dedi.

"KAFTANCIOĞLU 'RAKAMI BİLMİYORUM' DİYOR"

Başarın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesine baktığımızda 'rakamı bilmiyorum' diyor. Makbuzların olup olmadığından da haberim yok diyor. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay gecesine. Burada paranın TL'ye çevrildiğinde orada dolarlar ve eurolar da var, ne kadar olduğuna dair değişik iddialar var. Bugün birkaç iş adamı da söyledi. Delegelere 70 küsür daire verildiğini Hasan Şenyurt bugün açıkladı. 

"BAZI BELEDİYELERDEN ÇANTA İÇİNDE PARA TAŞINDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Şimdi ben diyorum ki, o gün toplanan paranın 15 milyondan fazla olduğu iddia ediliyor. 2020 yılından itibaren ve o paraların bugün bazı belediye başkanları da ifadelerinde çantalar içinde para gönderdiklerini ifadelerinde söylüyorlar. Şimdi bir kere bütün büyükşehir belediyelerinden ya da İstanbul'daki bazı belediyelerden artık çanta içinde bir yerlere para taşındığını görüyoruz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: TGRT Haber
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