CHP'deki 'para sayma' kriziyle ilgili Hasan Şenyurt'tan çarpıcı iddialar

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'deki para sayma kriziyle ilgili iş adamı Hasan Şenyurt, TGRT Haber ekranlarında çarpıcı iddialarda bulundu. Şenyurt, "Savcılığa iki ayrı belge teslim ettim. Elimdeki belgelerde kime ne kadar daire ya da para verildiği açıkça bellidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasında çekilen para sayma görüntüleri, seçim sürecindeki Türkiye'nin gündemine oturdu, görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok isim görüntülerle ilgili ifadeye çağrılırken, konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

TGRT Haber'de Gündem Özel programına konuşan iş adamı Hasan Şenyurt, CHP'deki 'para sayma' krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını paylaşan Şenyurt, çarpıcı iddialarda bulundu.

"ELİMDEKİ BELGELER SONRASI CHP'NİN KURULTAYI İPTAL EDİLEBİLİR"

'Para sayma' krizinin tanığı Şenyurt'un canlı yayındaki iddiaları şöyle:

"Biz kendi imkanlarımızla başladık. 81 vilayette ekipler, yol, yeme içme dahil çok ciddi bir matbaa masrafı da var. Maliyetlerin verilmesi için iletişime geçtim. Kültür A.Ş.'nin parası Karabat'ın makam aracıyla taşındı. İyi ki olmamış. Bu tür yolsuzluk gibi birçok şeyi göremeyecektik.

Ben inanılmaz derecede peşlerine düştüm. Bir noktada artık bu tür şeyler elime geçti. Kurultay iptal davasına da dahil olacağım.

Ses kayıtlarını mahkemeye sundum, daha fazlası da var. Kurultay'da delegelere 70 daire verildi. Elimdeki belgeler sonrası CHP'nin Kurultayı iptal edilebilir. İphone telefonlar dağıtıldı. Ben bu işin peşini bırakmadığım için birçok şeye şahit oldum.

"İMAMOĞLU DELEGELERİN HER İSTEDİĞİNİ VERDİ"

Yeni yeni isimler de savcılık tarafından paylaşılacak. Zaten şoförle görüşüyorduk. Birçok kere bu grubun içindeki insanlar anlatıyorlardı. Savcı bey ses kaydını dinledi ve delil olarak saydı. Savcılığa iki ayrı belge teslim ettim. Elimdeki belgelerde kime ne kadar daire ya da para verildiği açıkça bellidir.

İmamoğlu delegelerin her istediğini verdi. Tüm rakamları bozdurulan döviz bürolarına kadar...

"2-3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR YOLSUZLUK VAR"

150-200 milyon bir para taşınıyor. Benim gözlemlediğim 2-3 milyar dolar civarında bir yolsuzluk var. Terör örgütü kadar tehlikeli bir yapı. İBB tarafından belirli mafya gruplarına ihale verildi, sorun olduğunda devreye girsinler diye. Bu bilgilerin bende olduğu biliniyordu. 155 ve karakol kayıtları var. Kurye tarafından silahlı saldırıya da uğrayacaktım.

Daha önce evin içinde arabalar bekliyor ama olaylar bu noktaya geldikten sonra 'tamam' dedim. Sosyal medyadan da tehditler aldım. Ekrem Bey'in gönderisine yorum yazdım. Ben onların kabusu oldum. Hasan Şenyurt'la yatıp kalktılar. 26. katla alakalı bir yorum yazdım. Dikkatlerini çekiyor ve takipler ondan sonra başlıyor. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum...

Murat Ongun'un izni olmadan hiçbir şey olmaz"

Murat Ongun neyse Emrah Bağdatlı da odur. Kendi imkanlarımı kullanarak gittim, dikkat çekiyorum ki bana bir dönüş olsun diye. Bana dönmediler. Bilinmeyen adresler vardı bu çok dikkat çekti. Sonra peşime düştüler 'kim bu?' diye. Zararımı konuştuk. Paranın nasıl döndüğünü falan, ortaklık yapılarını çözdüm. Ciddi anlamda bir dilekçe yazdım. Savcı bey her götürdüğümü dosyaya ekliyor. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz.

Bu sistemin içerisinde FETÖ'nün prensi var. FETÖ'nün kendisi merkezi."