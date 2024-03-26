'Ezan molası'nda her şey duyuldu! CHP Balıkesir mitinginde ilginç anlar
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde miting düzenledi. Miting öncesinde okunan ezan için ara verilirken CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile bir görevlinin konuşması dikkatlerden kaçmadı. Mikrofonun açık unutulması üzerine duyulan konuşmalarda CHP'li Aytekin'in "Ezan 20 geçe mi?" sorusuna "Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu." şeklinde karşılık veren görevliye cevabı "Benim de" oldu.
Yerel seçimlere artık 5 gün kaldı. 2023 genel seçimlerinden genel başkan değişikliğiyle çıkan CHP'de sular bir türlü durulmamıştı. 2023 genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını unutturmak isteyen CHP, Çekmeköy'de seccade, Ataşehir'de zikirmatik ve imsakiye, Pendik'te ise cami önünde çorba dağıtmıştı.
MİTİNGE 'EZAN MOLASI' VERİLDİ, MİKROFON AÇIK KALINCA...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programına katıldı.
Özgür Özel'in konuşmasından önce okunan ezan nedeniyle mitinge ara verildi. CHP'nin 'ezan molası' ilginç anlara sahne oldu.
Seçim otobüsünde bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile bir görevlinin ezan konuşması dikkatlerden kaçmadı.
Mikrofonu açık unutulması üzerine duyulan konuşmalarda CHP'li Aytekin'in "Ezan 20 geçe mi?" sorusuna "Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu." şeklinde karşılık veren görevliye cevabı "Benim de" oldu.