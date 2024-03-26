'Ezan molası'nda her şey duyuldu! CHP Balıkesir mitinginde ilginç anlar

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 16:48 - Güncelleme: 26 Mart 2024 16:54 - Güncelleme:

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde miting düzenledi. Miting öncesinde okunan ezan için ara verilirken CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile bir görevlinin konuşması dikkatlerden kaçmadı. Mikrofonun açık unutulması üzerine duyulan konuşmalarda CHP'li Aytekin'in "Ezan 20 geçe mi?" sorusuna "Abi 1 dakika sonra dediler, benim zayıf olduğum bir konu." şeklinde karşılık veren görevliye cevabı "Benim de" oldu.