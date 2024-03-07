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Oy için her yolu deniyorlar! CHP'den seçmene seccade ve zikirmatik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oy için her yolu deniyorlar! CHP&#039;den seçmene seccade ve zikirmatik

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalını unutturmak isteyen CHP, şimdi seccadeye sarıldı. CHP Çekmeköy’de seccade, Ataşehir’de zikirmatik ve imsakiye dağıttı. Pendik adayı ise cami önünde çorba dağıtmaya başladı.

CHP, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir önceki seçimde seccade üzerine basıp poz vermesini normal göstermeye çalışmıştı. Her fırsatta laiklik kavramını istismar eden CHP, 31 Mart'ta yapılacak mahallî seçimde sağ seçmenden oy almak için her yolu deniyor.

SECCADE VE ZİKİRMATİK DAĞITTI

Muhafazakâr seçmene ulaşmak için taktik değiştiren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

Yine CHP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Merhaba komşum” afişiyle zikirmatik ve ramazan ayına özel takvim verdi.

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığının da seçim sebebiyle kıyma dağıttığı ifade edildi.

Oy için her yolu deniyorlar! CHP'den seçmene seccade ve zikirmatik - 1. Resim

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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