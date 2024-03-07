CHP-DEM ittifakı Batı’nın hizmetkârı: Sömürgeciler projeyi çizdi, rolleri dağıttı

“Kent Uzlaşısı”nı Kandil İttifakı diye tanımlayan MHP’li Halil Öztürk “DEM, Batılı sömürgeci devletler tarafından destekleniyor. Bu destekte CHP’ye de rol biçilmiş” diye uyardı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Özgür Özel yönetimindeki CHP, yerel seçimlerde DEM Parti ile iş birliği kararı aldı. İki parti başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede ‘ittifakı’ kurdu. Hatta CHP, İstanbul Esenyurt’ta adayını çekerek DEM Parti’nin istediği ismi listeye koydu.

Belediye meclisinde grup kurabilmesi için de bazı illerde ince hesaplar yapılarak, DEM’li adaylar ön sıralara yerleştirildi. Özgür Özel, iş birliğini “Kent Uzlaşısı” diye sundu. Listesini “Batı İlleri Adayları” ve “Kürdistan Adayları” diye Türkiye’yi ikiye bölerek açıklayan DEM ile CHP’nin yoldaşlık etmesine tepki yağıyor.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, terör ile arasına mesafe koyamayan bir partiden, teröristanı ‘Kürdistan’ diye kamuoyuna açıklayan bir zihniyetten farklı bir şey beklenmeyeceğini söyledi.

Öztürk “CHP ile DEM’lenmiş siyasetin sonucu budur. Halkımız uyanık olmalı. CHP ve DEM arasındaki siyasi ve stratejik ilişkinin farkına varmalı. DEM, Batılı sömürgeci devletler tarafından desteklenmektedir. Bu destekte CHP’ye de bir rol biçilmiştir. Proje çizilmiş, program belirlenmiştir. Türk milleti olarak bizler buna geçit vermeyeceğiz” dedi.

CHP İstanbul’da bir kısmı PKK ile doğrudan ilsaklı 30 DEM Partili isme yer verdi.