TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisinin Kıbrıs konusundaki asılsız iddialarına ilişkin, "Kıbrıs’ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs’ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir.” dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma’da İtalya Temsilciler Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’nda kendisinden sonra söz alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki asılsız iddialarına sert tepki gösterdi.

Kıbrıs’ta gerçekleri yansıtmayan bazı görüşlere katılmadıklarının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Kıbrıs’la ilgili üç tarihi sizin gündeminize tevdi ediyorum. Bunlardan birisi 1960. Kıbrıs’ta 1960’taki ortaklık anlaşmayla Türklerin ve Rumların birlikte var olması prensibi üzerinde kurulan bütünleşik bir Kıbrıs devleti mevcut idi. Bu devletin korunması için de İngiltere, Türkiye ve Yunanistan garantörlük haklarına sahipti. Ancak üç sene sonra, 1963’te Yunanistan’daki cuntacılar ve Kıbrıs’taki Enosis yanlısı güçler vasıtasıyla Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen, iki tarafın da kabul ettiği ortak hükümet ortadan kaldırıldı. Eğer Kıbrıs’ta bir istiladan, ya da bir ihtilalden bahsediyorsak bu Türk tarafının istilası değil, maalesef darbeci Yunanlıların ve Enosis yanlısı Rumların teşebbüsüyle ortadan kaldırılan mevcut meşru hükümete karşı yapılan darbedir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rum temsilcinin iddialarına sert tepki gösterdi

Diğer önemli tarihin de 1974 olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 1963’ten 1974’e kadar 11 yıllık süre içerisinde Türkiye’nin, büyük bir sabırla ve diplomatik ferasetle Kıbrıs’ta yaşanan olumsuzlukları bütün uluslararası toplantılara taşıdığını, sorunun barışçıl bir yolla çözümü için olağanüstü çaba sarf ettiğini ama maalesef Enosis yanlısı istilacıların yaptığı bir sürü soykırımın, Türkiye’yi Kıbrıs’taki Türklerin haklarını koruması için harekete geçmeye mecbur bıraktığını belirtti.

Kurtulmuş, bu sürede onlarca köyde katliamların yapıldığını, masum gençlerin, kadınların, çocukların öldürüldüğünü ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rum temsilcinin iddialarına sert tepki gösterdi

1974’te, Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan bir sorumluluk gereği Kıbrıs’ta Barış Harekatı yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs’ta her iki tarafın da barış içerisinde yaşadığı bir ortamın bulunduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rum temsilcinin iddialarına sert tepki gösterdi

"KIBRIS’TA RUMLAR DA TÜRKLER DE TARİHTEN BERİ VAR OLAN İKİ HALKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Şunu açıkça ifade etmek isterim: Kıbrıs’ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs’ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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