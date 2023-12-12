TBMM kürsüsünde bayılan Vekil Bitmez’in son sözleri dikkat çekti

12 Aralık 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:51

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez’e Genel Kurul’da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

'ALLAH'IN GAZABINDAN KURTULAMAYACAKLAR'

Kürsüde konuşmasını bitirirken bayılan Bitmez’in Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyor Ki’ şiirinden yaptığı alıntı ise şöyle:

“Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.”

VEKİL BİTMEZ'İN SON DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

KARAMOLLAOĞLU: 'DUA BEKLİYORUZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere hastaneye gitti. Doktorlardan bilgi alan Karamollaoğlu, Bitmez'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Hasan bey bildiğiniz gibi konuşmayı yaptı ve ardından kalp krizi geçirerek düştü. Meclis'te doktor arkadaşlar da söylediler. Tüm müdahaleleri Meclis'te vekil arkadaşlar yaptı. Kendisi şeker ve kalp hastası aynı zamanda. Hastanede tüm gayreti arkadaşlar gösteriyorlar. Yoğun bakımda tedavisi devam edecek. Zor bir rahatsızlık. Ümit ediyoruz ki sağlığına en kısa sürede kavuşur. Doktorların söylediğine göre kalpteki damarlar tam olarak görevini yerine getiremiyor. Tüm kardeşlerimizden dua bekliyoruz" açıklamasını yaptı.