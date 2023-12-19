Temayül yoklamasından çıktı! İşte AK Parti'nin sürpriz İBB adayı

19 Aralık 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:40

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024'teki seçimlerde takvim hızlandı, partilerin 'aday belirleme' mesaisi ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ta AK Parti’nin Sütlüce’deki il binasında temayül yoklaması için İstanbul teşkilatıyla buluşmuş, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile toplantı yapmıştı.

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe için aday profilleri belirlendiği söylenmişti. Erdoğan'ın sonuçları kapalı zarfla aldığı kritik yoklamada AK Parti'nin İBB adaylığı için hangi ismin öne çıktığı belli oldu.

İŞTE İBB ADAYLIĞI İÇİN ÇIKAN İSİM

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında konuşan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, İstanbul için yapılan temayül yoklamasında çıkan ismin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olduğunu söyledi. Ahmet Sözcan'ın paylaştığı kulis bilgileri şöyle:

"Bana gelen kulis bilgisine göre 'İBB adayı olarak kimi görürsünüz?' şeklinde yapılan temayül yoklamasından Erkan Kandemir çıktı. Ancak bu belirleyici değil çünkü Erkan Kandemir teşkilatlardan sorumlu, genel başkan yardımcısı. Teşkilatla yapılan temayül yoklamalarında teşkilat biraz duygusal davranıyor. İlçe başkanını, il başkanını isim olarak yazıyor."

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İngiltere’de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Kandemir, sonrasında University of London/King’s College Ortadoğu Araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yaptı. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programına katıldı.

Üniversite yıllarında Mühendislik Fakültesi Dernek Başkanlığı yaptı. Ak Parti’nin kuruluşuyla birlikte İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. 3 senelik İl Başkanlığı görevi sonunda eğitim amacıyla yurtdışına çıktı.

2014 yılı Eylül ayında geldiği Başbakan Danışmanlığı görevinden sonra aynı yılın Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti’den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

AK Partinin 2018 yılında yapılan 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongre ile yeniden Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Erkan Kandemir evli ve üç çocuk babasıdır.