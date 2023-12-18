Temayül yoklamasından kritik detaylar: Erdoğan, 'geri alacağız' dediği İBB için 3 isim istedi

18 Aralık 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:32

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimlere 3 ay kaldı. Siyasette mesai hızlandı, adaylar için kritik sürece girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun yerel seçim mesaisine İstanbul ile devam etti. AK Parti’nin Sütlüce’deki il binasında temayül yoklaması için İstanbul teşkilatıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile toplantı yaptı.

ADAY PROFİLLERİ TAMAM

“Yeniden İstanbul” diyerek seçim çalışmalarını başlatan Erdoğan’ın başkanlığında yapılan dünkü toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe için aday profilleri belirlendi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İl Başkanlığı’nda ayrıca belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması yapıldı.

İBB İÇİN 3 İSİM İSTEDİ

Erdoğan’ın da katıldığı temayül yoklamasında 500’ün üzerinde AK Parti teşkilatı üyesi adaylarla ilgili görüşlerini sundu. Her teşkilat üyesine bir form verilerek İBB için 3 isim önerisi istendi. İlçe belediyelerinde de mevcut belediye başkanı için “Tamam mı devam mı?” sorusu soruldu. “Tamam” diyenlerden 2 isim önerisi istendi.

ERDOĞAN'A KAPALI ZARFLA VERİLDİ

Temayül yoklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkililerle toplantısı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ortaya koyduğu irade şudur; Burada ortak bir aklı tecelli ettirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. En derin, en kapsamlı istişareleri yaprak ortak aklı hep beraber üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞA KULAK VERDİK'

Çelik konuşmasına şöyle devan etti:

“Türkiye’nin en büyük partisi olarak sürekli vatandaşın sesine kulak verdik. Bu mekanizmalar güçlü şekilde çalıştırıldı. Toplantımızın önemli bir boyutu da sayın Cumhurbaşkanımız oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızın görüşlerini dinlemiştir. Görüşlerine seçimlerine dönük olarak net bir şekilde yansıttılar. 30’dan fazla arkadaşımıza söz vermiştir. Bunlar yol gösterici olacaktır. Büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza attık. İstanbul’umuza hayırlı olsun.”

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Aralık'ta İstanbul’un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını belirterek, “Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz” demişti.