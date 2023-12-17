AK Parti'den İstanbul için temayül yoklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşleri kapalı zarfla aldı

"Her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede vatandaşımızın iradesini Türkiye’nin yer tarafında sorulması, vatandaşın iradesini yansıtması bakımından teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız İstanbul il başkanımızın ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları başkanımızın katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıyı Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir.

MEKANİZMA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleri ile ilçelerde ve büyükşehirlerde hangi adayı görmek istiyorlarsa mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde mevcut belediye başkanlarımızı değerlendirerek belediye başkanlarımızın olmadığı yerde önerdikleri isimleri söyleyerek, mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde teşkilat mensubumuzun iradelerini ortaya koymaları için alternatif isimler dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin yansıtıldığı mekanizma güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR MODEL

Bu bizim demokratik anlayışımızın siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımızın Türkiye’deki siyasi partilere örnek olarak bir modeldir. Bundan öncesi bütün illerimizde teşkilat temayyül yoklamaları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, Adana, İzmir, bugün de İstanbul ile birlikte 3 kademe ilçe başkanımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımları ile birlikte arkadaşlarımızın hür iradelerini yansıtmaları şeklinde çağrıda bulunarak hepsinin görüşlerini kapalı zarflarda ifade ettiği , gerekirse alternatif isimlerin parti içinden ve dışından yazdıkları tam demokratik sürecin işletilmesi şeklinde tutum ortaya koyarak vatandaşımızın teşkilatımızın iradesi ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir.