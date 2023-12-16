Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi, gözler 27 Aralık'ta

16 Aralık 2023 05:21 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 05:25

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin yerel seçim hazırlıkları, kendisini arayan ABD Başkanı Joe Biden ile 1 saatlik telefon görüşmesinin içeriği ve Gazze’de devam eden İsrail soykırımıyla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan’ın netleşen adayları 27 Aralık’ta yapılacak grup toplantısında duyurması bekleniyor. 27 Aralık’tan sonra netleşen isimler peyderpey duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise en geç ocak ayının ilk haftası ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı’nın mesajları şöyle:

Yerel seçim: Bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir milletvekilleri, bu illerin teşkilatları ve belediye başkanlarıyla Ankara’da toplantı yaptık. Yarın da İstanbul’un 3 bölgesinin kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu kanaatler, temayüllerden sonra üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin de adaylarını duyurabiliriz. Temayüllere göre çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

F-16’ların durumu: Sayın Biden’la görüşmemizin ana başlıklarını F-16’yla ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda, Biden kendisinin bakış açısının olumlu olduğunu ve Kongre’ye her türlü teklifi sunacağını söyledi. Tabii, özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve parlamentomuzun vereceği kararı çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu ilettik. Yeter ki İsveç terörle ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsın.

Eurofighter tedariki: Şu anda Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşüyor. Temenni ederiz ki olumlu neticelensin.

İsrail’in tavrı: Özellikle Gazze konusunu Biden’la etraflıca ele aldık. 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlının öldürülmesi; okullar, camiler ve kiliselerin yıkılmasının ne denli insani olduğunu konuştuk. Bu noktada “Özellikle Amerika’nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor” dedik. Duruma sizin müdahil olmamanız hâlinde, insanlık suçuna karşı elimizin, kolumuzun bağlı duramayacağını kendisine söyledik. “Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedik.

İSRAİL TEK BAŞINA KALACAK

Cuma namazını Üsküdar’da kılan Cumhurbaşkanı çıkışta gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze’de ateşkesin gecikmesine tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu: İsrail’den iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail’den iyi niyet beklemekten öte şu anda dünyanın İsrail’e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, önce 121 (ülke) İsrail’in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle birlikte hareket etti. O zaman 40 (ülke) çekimser kalmıştı, 10 (ülke) Amerika’yla beraber İsrail’in yanındaydı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki, İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte İsrail’in yalnızlığı daha da artacak.

Öte yandan, Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.